1917, Lee Smith vi sfida ad indovinare il numero degli stacchi: 'Nessuno ci è riuscito'

Nel corso di una recente intervista promozionale per l'edizione home-video di 1917, il montatore del film Lee Smith ha svelato un curioso retroscena sulla realizzazione del war-movie di Sam Mendes.

Come noto, il film candidato agli Oscar è stato pubblicizzato come un war-movie sulla Prima Guerra Mondiale realizzato in un unico piano sequenza, ovvero attraverso un'unica inquadratura priva di stacchi al montaggio. In realtà di stacchi ce ne sono diversi, alcuni ben nascosti, altri mascherati anche goffamente, ma il numero esatto non sarà mai rivelato: Smith e Mendes se lo sono promessi.

"Lo dico per la prima volta: io e Sam abbiamo fatto un accordo secondo il quale non riveleremo mai il numero esatto di stacchi. So che ci sono dei contest in circolazione, quindi è più divertente così. E visto che è divertente e che le persone hanno dimostrato così tanto interessate, allora possono impegnarsi e provare a risolvere il quesito da sole. Ma posso dire una cosa: tutti quelli che hanno provato ad indovinare non si sono avvicinati minimamente. Mi fa sempre ridere pensarci."

Il montatore ha aggiunto: "Pensateci, il film è stato girato in quattro mesi. Quindi, se la camera non avesse mai davvero smesso di girare, non ci avremmo impiegato tutto quel tempo, no? Penso che chiunque possa fare un po' di conti approssimativi e risolvere il mistero, ma nessuno si è avvicinato minimamente fino ad oggi. Voglio dire, ci sono state alcune riprese molto lunghe ma ce ne sono state anche tante altre estremamente brevi. Con l'arrivo dei dvd la sfida sarà ancora più divertente. Sono sicuro che ci sarà alcuni lo scopriranno, ma per la maggior parte ne dubito seriamente."

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un video sui tagli nascosti in 1917; che, però, stando alle nuove dichiarazioni di Lee, è da considerarsi incompleto.