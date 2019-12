1917 è stata l'esperienza più difficile della carriera di Sam Mendes e Roger Deakins

Quando il leggendario Roger Deakins ha aperto la sceneggiatura di 1917, è rimasto immediatamente colpito dalla notizia che l'intera epopea dedicata alla Prima Guerra Mondiale diretta da Sam Mendes sarebbe stata girata come un unico one shot, cioè interamente ripreso a camera singola attraverso il long take, da non confondere con il piano sequenza.

Ci sono poi i film che sono nativi, come one shot, e quelli invece editati in sala di montaggio per apparire tali, come poi è questo 1917 o com'è stato ad esempio il Birdman di Alejandro Gonzalez Inarritu. La differenza tra piano sequenza è long take risiede principalmente nel ruolo assunto dalla tecnica: il primo è dedicato per intero a una sequenza, mentre il secondo è più "una costruzione", cioè dedicato a una parte della scena ma completato anche con altre inquadrature e poi modellato spesso in fase di editing per apparire un tutt'uno.



Dice Deakins: "Ho pensato: ho mio dio, che trovata magnifica. Lo one shot non è una tecnica adatta a ogni tipo di storia, ma è sicuramente un ottimo modo per raccontare questa, di storia". Si riferisce alla missione di due soldati britannici, Schofield e Blake, inviati a spedire un messaggio che potrebbe mettere fine alla Prima Guerra Mondiale.



Come Deakins, lo stesso Sam Mendes ha dichiarato di aver pensato allo one shot perché "intenzionato a seguire i suoi protagonisti senza troppi stacchi, spesso attraverso un unica soluzione priva di interruzioni, così da aumentare la tensione del film", descritto da molti come il più bel film di guerra dai tempi di Salvate il Soldao Ryan (nessuno ha citato Dunkirk). È tutto ambientato nel corso di una giornata dove i due eroi attraversano tunnel, città bombardate e fattorie abbandonate, schivando nel farlo il fuoco nemico, assistendo a intense battaglie aeree e sgattaiolando silenziosi attraverso le linee nemiche.



Dice Mendes: "Era il modo miglior per dare l'idea di ciò che accadeva in tempo reale. Volevo che il pubblico provasse la sensazione di essere lì con i personaggi, respirando ad ogni loro respiro, camminando sui loro passi. Il modo migliore per farlo non era tagliare così da dare al pubblico una vita d'uscita, per così dire".



Ma com'è nata l'idea? Il regista spiega a Variety che l'ispirazione è sorta guardando i propri figli giocare in prima persona a videogiochi come Red Dead Redemption (che può essere giocato in questa modalità), dove in sostanza la narrazione segue il punto di vista del protagonista: "Guardo i miei figli giocare a quei titoli e li trovo straordinariamente affascinanti, quasi ipnotici. Volevo fare qualcosa di simile ma con picchi emotivi reali".



Raggiungere simili livelli non è però stato facile. Sia Deakins che Mendes ammettono che 1917 è stata una delle esperienze tecnicamente più impegnative della loro carriera e lunga collaborazione. Questo soprattutto perché ogni dialogo, ogni stunt e ogni coreografia d'azione od ogni singolo movimento di camera dovevano essere eseguiti senza intoppi. Molte sequenze sono state catturate in lunghe riprese di setto od otto minuti e poi unite insieme per dare l'impressione che si svolgessero consecutivamente una dietro l'altra.



Continua Mendes: "La pressione è stata immensa. Ci sono stati momenti in cui temevi che qualcuno potesse inciampare su qualche filo o scivolare sul fango e mandare in rovina sette minuti di girato. La recitazione avrebbe anche potuto essere sensazionale così come ogni altro aspetto, ma avremmo dovuto ricominciare ugualmente da capo".



1917 vede nel cast a George McKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott e Benedict Cumberbatch, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 23 gennaio 2020.