1917: la critica sta adorando il film, su Rotten Tomatoes è Certified Fresh

Il nuovo film di Sam Mendes, 1917, verrà distribuito nelle sale statunitensi in maniera limitata il 25 dicembre, mentre in Italia arriverà a fine gennaio, ma intanto sta incontrando il consenso da parte della critica di tutto il mondo.

Al momento in cui vi scriviamo, il film di guerra girato come fosse un unico piano-sequenza (anche se simulato) ha raggiunto un punteggio su Rotten Tomatoes del 92% di preferenze assolute in termini di recensioni positive. I pochi film a superare tale punteggio attualmente sono stati Piccole donne (che ha raggiunto un sorprendente 94%) e Uncut Gems (93%) che sta facendo parlare di sé, oltre che per la sorprendente prova dei fratelli Safdie dietro la macchina da presa, per la rimarchevole prova d'attore di Adam Sandler (che è già in odore di nomination agli Oscar).

La pellicola di Sam Mendes è già tra le favorite ai prossimi premi Oscar, con candidature probabili per la regia dello stesso Mendes e per la fotografia di Roger Deakins; i due hanno recentemente rivelato di aver scritto un copione a parte per tutte le direttive tecniche e le tipologie di ripresa necessarie per simulare il lungo piano-sequenza che compone il film. "Le nostre conversazioni avevano a che fare col modo in cui la telecamera si sarebbe dovuta muovere e quando e cosa avrebbe determinato il suo movimento", ha detto Mendes. "In qualche modo volevamo che il rapporto tra i personaggi, la terra e la cinepresa fosse questa forma fluente in costante evoluzione. Ma allo stesso tempo non volevamo che il pubblico con un occhio più attento pensasse solo a quello che stava facendo la cinepresa".

"Era diverso da qualsiasi cosa io avessi mai fatto", ha detto Mendes. "Avevamo due script in un certo senso. Avevamo la sceneggiatura convenzionale che guardavi e dicevi: 'Sì, è la sceneggiatura del film'. E poi abbiamo avuto un'altra sceneggiatura che era fatta di circa 40 mappe con ogni posizione tracciata e il viaggio da fare, le distanze che ciascuno degli attori doveva percorrere, e soprattutto la posizione della cinepresa. Ed è stata consegnati alla troupe prima che iniziassimo le riprese."

1917 arriverà nelle sale italiane il 23 gennaio 2020. Su queste pagine potete recuperare il trailer italiano del film.