1917, arriva il trailer italiano della pellicola diretta da Sam Mendes

Dopo il primo emozionante trailer ufficiale in lingua originale di 1917, arriva anche quello in italiano. Vediamo insieme le nuove immagini del film diretto da Sam Mendes.

Nel 2020 debutterà sul grande schermo 1917, il lungometraggio ambientato durante la Prima Guerra Mondiale diretto dal regista Premio Oscar Sam Mendes (Revolutionary Road, American Beauty).

Distribuito in Italia da 01 Distribution, per un'esclusiva Leone Film Group e in collaborazione con Rai Cinema, la pellicola ha come protagonisti due giovani soldati inglesi, Schofield e Blake, interpretati da George MacKay (Captain Fantastic, Ophelia) e Dean-Charles Chapman (Game of Thrones, The King), che riceveranno una missione delicata e di massima importanza: farsi portavoce di un messaggio che potrebbe salvare la vita di centinaia di soldati, incluso il fratello di Blake. Ma per farlo, i due dovranno attraversare il territorio nemico...

Nel cast del film anche Colin Firth, Benedict Cumberbatch, Andrew Scott, Richard Madden e Mark Strong.

La sceneggiatura è firmata da Sam Mendes e Krysty Wilson-Cairns, mentre le musiche sono di Thomas Newman. Tra i produttori del progetto lo stesso Mendes, Pippa Harris, Jayne-Ann Tenggren, Brian Oliver e Callum McDougall.

1917 sarà nelle sale italiane a partire dal 23 gennaio 2020.



E voi, lo andrete a vedere? Fateci sapere nei commenti.