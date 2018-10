17 Bridges: Stephan James nel cast dell'action thriller con Chadwick Boseman

E' Deadline a rivelare che Stephan James è entrato a far parte del cast di 17 Bridges, nuovo action thriller di STX Films che vede Chadwick Boseman (Black Panther) nei panni del protagonista.

L'attore è conosciuto principalmente per i suoi ruoli in Selma - La strada per la libertà e Race - il colore della vittoria. A novembre tornerà sul grande schermo con il nuovo film di Barry Jenksin (Moonlight), If Beale Street Could Talk.



Diretto da Brian Kirk e scritto da Adam Mervis, 17 Bridges segue le vicende di un detective di New York caduto in disgrazia a cui viene data la possibilità di redimersi e che viene coinvolto nella ricerca di un serial killer. Il film è prodotto dai fratelli Russo e dallo stesso Boseman.



Nel cast del film troviamo anche J.K. Simmons (Justice League), Sienna Miller (American Sniper), Taylor Kitsch (Waco), Morocco Omari (Empire) e Keith David (Night School).



Il protagonista Chadwick Boseman è noto per il ruolo di T'Challa/Black Panther nel film del Marvel Cinematic Universe, Black Panther. Boseman ha interpretato il ruolo per la prima volta in Captain America: Civil War e in seguito anche in Avengers: Infinity War, e lo rivedremo quasi certamente anche nell’attesissimo Avengers 4. La sua interpretazione in Black Panther gli è valsa quest’anno due MTV Movie Award (come miglior attore e miglior eroe).



17 Bridges arriverà nelle sale a luglio 2019.