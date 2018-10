17 Bridges: Keith David raggiunge Chadwick Boseman nel cast del thriller

Secondo quanto confermato da Blackfilm, Keith David si è unito al cast di 17 Bridges, action thriller con protagonista Chadwick Boseman.

17 Bridges, prodotto dai fratelli Russo e dallo stesso Boseman, segue le vicende di un detective di New York caduto in disgrazia a cui viene data la possibilità di redimersi e che viene coinvolto nella ricerca di un serial killer.

Nel cast sono presenti anche J.K. Simmons, Sienna Miller e Taylor Kitsch. David è noto principalmente per i suoi ruoli in La cosa e Essi vivono, ma anche in Armageddon e Pitch Black, quest’ultimo al fianco di Vin Diesel.

Adam Fogelson, presidente di STXfilms, ha dichiarato: “STX ha riunito un team unico, riunendo i più grandi talenti del cinema action per dare al pubblico un'emozionante nuova versione della corsa nella lotta al crimine. Il carisma di Chadwick Boseman ha affascinato milioni di persone in tutto il mondo così come i fratelli Russo hanno dato nuova linfa al genere action, anche con Avengers: Infinity War. Il loro approccio unico e intelligente al cinema è più che formidabile e con Brian Kirk alla guida questo film promette di andare oltre il semplice intrattenimento da pop-corn”.

Chadwick Boseman è noto per il ruolo di T'Challa/Black Panther nel film del Marvel Cinematic Universe, Black Panther. Boseman ha interpretato il ruolo anche in Captain America: Civil War e in Avengers: Infinity War e lo rivedremo quasi certamente anche nell’attesissimo Avengers 4. La sua interpretazione in Black Panther gli è valsa quest’anno due MTV Movie Award (come miglior attore e miglior eroe).

La data d’uscita per 17 Bridges è stata fissata al 12 luglio 2019.