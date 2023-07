17 Again, Zac Efron si fece aiutare da Matthew Perry per caratterizzare meglio il ruolo

17 Again - Ritorno al liceo è stata una delle pellicole che ha effettivamente lanciato la carriera di Zac Efron dopo il fenomeno High School Musical. Nella pellicola, l'attore veste i panni di uomo che, misteriosamente, si ritrova a tornare ai suoi 17 anni rivivendo la propria adolescenza.

17 Again è colmo di citazioni compresa una a Ritorno al Futuro nel tentativo di cercare di raccontare nuovamente l'adolescenza del protagonista. La scelta ricadde su Zac Efron proprio per il modo in cui all'epoca, l'attore era ancora nel pieno del lancio della propria carriera, giovane e conosciutissimo al mondo teen. Un tentativo per non dare una sensazione di straniamento improvviso ad un pubblico che sarebbe stato composto prettamente da famiglie. Questo però non diminuì in alcun modo l'impegno dell'attore.

La versione "adulta" del personaggio era interpretata da Matthew Perry famoso al grande pubblico per esser stato per un decennio il volto di Chandler Bing in Friends. Per fare in modo che si creasse un collegamento concreto tra la sua versione adulta e quella giovane, Efron contatto direttamente Perry cercando di imitarne il tono di voce o, addirittura, le movenze e i tic in modo da riprodurli nella sua versione adolescente nel film. Il risultato fu più che positivo e particolarmente apprezzato dall'attore.

