17 Again e la citazione a Ritorno al Futuro: 5 curiosità sulla commedia con Zac Efron

Questa sera su Italia 1 va in onda 17 Again - Ritorno al liceo, commedia diretta da Burr Steers che vede come come protagonisti Zac Efron e Matthew Perry .

Nel 1989, Mike O' Donnell è una promettente star del basket che gioco nella squadra del liceo e ha un brillante futuro davanti a sé. Quando scopre che la sua ragazza è incinta, decide però di rinunciare a tutto questo e passare la sua vita insieme a lei. Quasi 20 anni dopo, Mike capisce che la sua vita non è andata come si aspettava, il suo matrimonio sta cadendo a pazzi, il lavoro va male e i figli lo considerano un perdente. Ma gli viene data un'altra possibilità quando si ritrova miracolosamente a rivivere i suoi 17 anni.

Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi tutte le curiosità da non perdere sul film:

La scena cui Zac Efron si diletta in diversi trick di basket è stata realizzata senza l'aiuto degli effetti speciali. L'attore ha svolto in prima persona tutti i trucchi.

è stata realizzata senza l'aiuto degli effetti speciali. L'attore ha svolto in prima persona tutti i trucchi. Zac Efron ha chiesto a Matthew Perry di aiutarlo ad imitare i suoi movimenti e il suo modo di parlare, in modo da fornire una performance il più autentica possibile.

Nel 2018 il film ha avuto un remake coreano in forma drammatica intitolato 18 again.

La citazione di Ritorno al Futuro : in una scena del film, Mark/Mike si risveglia pensando di avere sognato tutto e viene quasi baciato dalla figlia, che è all'oscuro della situazione proprio come lo era la giovane madre di Marty McFly.

: in una scena del film, Mark/Mike si risveglia pensando di avere sognato tutto e viene quasi baciato dalla figlia, che è all'oscuro della situazione proprio come lo era la giovane madre di Marty McFly. La pellicola è un remake di Young Again, film Disney del 1986 che ha firmato uno dei primi ruoli di Keanu Reeves.

Per altre notizie, vi ricordiamo che Zac Efron parteciperà al reboot di Tre scapoli e un bebè targato Disney+.