I $15mila raccolti per la SnyderCut di Justice League donati alla prevenzione suicidi

Alla fine due anni di lotta social per il rilascio dello Snyder Cut di Justice League hanno trovato il loro perfetto epilogo: i soldi raccolti durante il Comic-Con 2019 per finanziare il rilascio della versione ufficiale del film di Zack Snyder, infatti, sono stati donati in beneficienza.

Si tratta di quasi $15mila dollari (per l'esattezza $14,930mila dollari), che i fan hanno ufficialmente donato ad un'associazione per la prevenzione dei suicidi: come ricorderete, infatti, uno dei tanti motivi che ha spinto Snyder lontano dalla produzione del film del 2017 è stato lo scioccante ed improvviso suicidio della figlia maggiore Autumn, poco più che ventenne.

Insomma, le speranze di vedere un giorno la versione originariamente voluta da Snyder per il suo film potrebbero essere scemate per sempre, ma visto come si è risolta la situazione probabilmente nessuno avrebbe potuto chiedere un finale migliore.

Per chi non lo sapesse, il regista di Watchmen e 300 aveva pensato il primo Justice League come capitolo inaugurale di una trilogia, che avrebbe composto un unico arco narrativo in cinque parti insieme a Man of Steel e Batman vs Superman: Dawn of Justice: la storia avrebbe portato a compimento le storyline di Superman e di Batman, con Darkseid che avrebbe conquistato la Terra in Justice League 2 costringendo gli eroi a sconfiggerlo definitivamente in Justice League 3.

La trilogia sarebbe stata arricchita dai viaggi nel tempo, che si sarebbero ricollegati alla scena della visione di Bruce in Batman vs Superman (quella mostrata in quella sequenza è infatti la Terra dopo la conquista di Darkseid), e dalla presenza di Green Lantern e della Green Lanter Corps.

