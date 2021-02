15 minuti - Follia omicida a New York, ecco perché Charlize Theron accettò il cameo

Questa sera andrà in onda il film 15 minuti - Follia omicida a New York scritto e diretto da John Herzfeld, con Robert De Niro ed Edward Burns protagonisti di questo thriller ad alta tensione in cui due detective indagano su un misterioso duplice omicidio mascherato in seguito a un incendio. La pellicola vide anche un cameo di Charlize Theron.

Nonostante non si tratti certo di una delle pellicole più celebri con Robert De Niro protagonista, il film non fu comunque un disastro al box-office riuscendo comunque a registrare un buon incasso. Certo l'anno precedente era uscito Ti presento i miei, campione di incassi di quell'anno con i suoi oltre 300 milioni al box-office mentre qualche mese dopo De Niro avrebbe condiviso lo schermo con Marlon Brando e Edward Norton in The Score, anche quest'ultimo discreto successo di pubblico, anche se la critica storse il naso.

15 minuti - Follia omicida a New York, curiosamente, contiene anche un cameo dell'attrice Charlize Theron all'epoca agli esordi della sua carriera. L'attrice in seguito confessò di aver partecipato al film in termini amichevoli come ringraziamento al regista John Herzfeld che qualche anno prima l'aveva lanciata in Due giorni senza respiro. Nel film appare anche una giovanissima Vera Farmiga, in uno dei suoi primi ruoli per il cinema.

Oggi la Theron è una star internazionale nonché Premio Oscar nel 2004 per il film Monster; di recente ha stracciato ogni record di visualizzazioni su Netflix grazie al film action The Old Guard, ruoli che la vedono sempre più a suo agio (come già in Mad Max: Fury Road e Atomica Bionda). Sul perché non sia mai apparsa in un film Marvel, ha spiegato: "Giuro su Dio, non mi hanno mai chiamato. Non vi sto mentendo, ma va bene così. Sapete cosa? Sto costruendo la mia strada. Mi sto creando da sola le opportunità. Perciò è tutto a posto".