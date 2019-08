Con 15 milioni in Italia, Il Re Leone è il 9° miglior incasso nella storia del cinema

Dopo l'esordio stratosferico in Italia, Il Re Leone di Jon Favreau continua a macinare dollari sia a livello domestico che al box office globale, al punto che in questi minuti è stato confermato ufficialmente il sorpasso Avengers: Age of Ultron.

Sorpassato il traguardo dei $1,5 miliardi di dollari a livello globale, infatti, il nuovo remake live-action della Disney ha messo declassato il film di Joss Whedon nella top 10 dei maggiori incassi di tutti i tempi, assicurandosi il nono posto.

Come se non bastasse, entro domani il film di Jon Favreau stabilirà un altro record: con il totale a livello internazionale che ammonta a $997,900 milioni di dollari, il film supererà la soglia del miliardo nelle prossime ore, diventando solo il nono titolo a raggiungere tale traguardo. Tra ieri sabato 24 e domenica 25 il film ha incassato altri $30 milioni negli Stati Uniti, con il debutto italiano che nel week-end complessivo ha segnato 15,9 milioni.

Ricordiamo che la settimana scorsa Il Re Leone aveva superato La Bella e La Bestia, diventando il più remunerativo nella collana dei remake live-action della Disney. Girato interamente in computer grafico, il film può fregiarsi della dicitura di live-action proprio grazie agli impressionanti VFX fotorealistici, che imitano appunto il live-action con un livello di dettaglio mai visto prima.

A questo proposito vi rimandiamo ad un saggio di critica dedicato alla natura amanuense de Il Re Leone.