I 14 film d'azione più attesi del 2020: tutte le date e le info da non perdere!

Il 2020 è alle porte e con esso tantissimi nuovi film: che siano al primo shot o l'ultimo capitolo di una prestigiosa saga cinematografica, le prossime uscite si prospettano mozzafiato. Se ancora non tremate per l'hype o siete tra coloro che acquisteranno i biglietti all'ultimo minuto, questo calendario vi farà ricredere.

La stagione all'insegna dell'adrenalina e dell'azione inizia il 6 febbraio con Birds of Prey, l'attesissimo banco di prova per Margot Robbie e la sua Harley Quinn che tornerà sul grande schermo in seguito alla rottura con Joker. La nuova produzione targata Warner Bros. e DC promette, tra le tante, spettacolari acrobazie e una gran quantità di umorismo e stravaganza.

Il 26 marzo, poco più di un mese dopo, uscirà il live action di Mulan edito dalla Disney, che con il suo ultimo trailer (alla cui dettagliata analisi vi rimandiamo) farà volare alto i fan dell'eroina cinese e porterà anche numerose novità, come il nuovo e reinventato Mushu.

Passando dal fantasy alla più iconica delle saghe, No Time to Die arriverà in italia il 9 aprile e vedrà sul set Rami Malek e Daniel Craig, che concluderà il suo percorso nei panni di James Bond.



Il 1 maggio assisteremo al ritorno di Scarlett Johansson della sua Black Widow nel primo stand-alone movie su Natasha Romanoff, che fornirà ulteriori dettagli su Avengers: Endgame.



Il 22 maggio debutterà Fast & Furious 9, il cui primo trailer è dietro l'angolo, e il 4 giugno arriverà Wonder Woman 1984, secondo Fandango tra i più attesi del'anno.



Un'estate ricca di azione ed effetti speciali ci aspetta con Top Gun: Maverick, l'atteso secondo con Tom Cruise nelle sale dal 26 giugno, e Tenet, nelle sale da luglio 2020: qui l'analisi del primo trailer della pellicola diretta da Cristopher Nolan.



Se il 17 settembre scopriremo le origini dei gentiluomini inglesi con The King's Man, il 6 novembre scenderanno in campo Gli Eterni, che vedremo lottare contro i Devianti, loro ancestrali avversari.



Un altro classico tornerà al cinema con Godzilla vs. Kong il 19 novembre, mentre a chiudere l'anno ci saranno Uncharted (previsto per dicembre), Dune (18 dicembre) e The Tomorrow War (25 dicembre)