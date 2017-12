12 strong: Chris Hemsworth protagonista del nuovo spot TV

Warner Bros Pictures ha diffuso in streaming un nuovo spot TV di, dramma bellico diretto dache vede protagonisti

Co-prodotto da Jerry Bruckheimer Film, Alcon Entertainment e Black Label Media, il film è l’adattamento del libro Horse Soldiers di Doug Stanton e racconta una storia di eroismo incentrata sulle conseguenze dopo l'11 settembre. Protagonista della vicenda una Forza Speciale USA guidata dal capitano Mitch Nelson (Hemsworth), scelto per guidare le prime truppe inviate in Afghanistan durante una missione estremamente pericolosa. Lì dovrà convincere l'Alleanza del Nord del generale Dostum a unire le forze per combattere il comune avversario: i talebani e i loro alleati di Al Qaeda.

12 Strong vedrà nel cast anche Michael Pena, Navid Negahban, Trevante Rhodes, Geoff Stults, Austin Stowell, Ben O'Toole e Kenneth Miller, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 19 gennaio 2018. Hemsworth è ancora nelle sale italiane con Thor: Ragnarok, volato oltre i 300 milioni di incasso in USA. È possibile rivedere Hemsworth nei panni del dio del tuono della Marvel nel trailer di Avengers: Infinity War.