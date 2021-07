12 Rounds, il film che lanciò la carriera attoriale di John Cena

Rivedremo molto presto l'ormai lanciatissimo John Cena in forma attoriale nell'attesissimo The Suicide Squad di James Gunn e anche in Fast & Furious 9 di Justin Lin, ma tornando indietro nel tempo fino al 2009, il film che lanciò la carriera cinematografica dell'interprete fu il 12 Rounds diretto da Renny Harlin.

In verità non fu la prima vera interpretazione attoriale di John Cena, che pur lavorando ancora attivamente nel mondo del wrestling professionistico aveva già partecipato nel 2000 a un cameo non accreditato in Ready to Rumble di Gym Patron e successivamente nel 2006 nel suo primo e più sostanzioso ruolo da protagonista in The Marine di John Triton, film che però non ebbe una vetrina importante come 12 Rounds, titolo che effettivamente sdoganò il talento action-cinematografico di Cena.



La storia e le dinamiche del film erano molto vicine a produzioni come Die Hard, ma il risultato sicuramente meno riuscito anche se a suo modo adrenalinico nel mondo del cinema di serie B. Il racconto seguiva le gesta del poliziotto Danny Baxter impegnato in una missione per salvare la sua fidanzata dalle grinfie del pericoloso criminale Miles Jackson, interpretato nel film da Aidan Gillen de Il Trono di Spade.



12 Rounds andrà in onda questa sera, 13 luglio 2021, alle ore 21:50 su Rete 4.