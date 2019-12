I 12 Giorni del Natale in stile Marvel Cinematic Universe

Che Natale è senza i nostri supereroi preferiti? Per rimediare a una qualsiasi mancanza di Marvel Cinematic Universe nei giorni festivi, uno degli account Twitter targati Marvel ci regala una versione tutta particolare della canzone I 12 Giorni del Natale.

Probabilmente l'avrete sentita in una moltitudine di film di Natale (la pellicola di Hallmark Channel "My Christmas Love", ad esempio, basa una parte fondamentale della storia proprio sul celebre brano); magari conoscete la versione cantata da Topolino, Minnie e gli altri personaggi Disney; o forse la conoscevate già di vostro; può anche essere che non la conosciate affatto... Ma I 12 Giorni del Natale/12 Days of Christmas è una delle più rinomate canzoni a tema natalizio, il cui testo riprende una filastrocca per bambini che consiste in una serie di versi aggiunti man mano e poi ripetuti ogni volta sino al completamento del brano.

Questo il testo originale (dall'ultimo al primo verso in ordine di recitazione).

On the twelfth day of Christmas, my true love sent to me

Twelve drummers drumming

Eleven pipers piping

Ten lords a-leaping

Nine ladies dancing

Eight maids a-milking

Seven swans a-swimming

Six geese a-laying

Five golden rings

Four calling birds

Three french hens

Two turtle doves

And a partridge in a pear tree

E, arrivando a noi, questo brano è stato il prescelto per gli auguri di Natale da parte di Marvel UK & Ireland, uno degli account Twitter ufficiali di Marvel, che hanno simpaticamente sostituito il "protagonista" di ogni verso con un supereroe.



Potete vedere l'esilarante risultato nel video in calce alla notizia.



A voi cosa ha regalato il vostro vero amore per Natale? O dovremmo forse dire... Che supereroe?



E proposito di film di Natale, a questi link potete trovare la nostra di recensione di Klaus - I Segreti del Natale e la recensione di Last Christmas che trovate rispettivamente su Netflix e al cinema.