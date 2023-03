12 Anni Schiavo, perchè Michael Fassbender si impregnava la barba di alcool?

12 anni schiavo è un film che cerca in tutti i modi di mostrare la violenza e la crudeltà dello schiavismo. Tutti questi elementi sono condensati in Edwin Epps, schiavista interpretato da Michael Fassbender. L'attore per ottenere una reazione reale da parte dei colleghi utilizzò una strana tecnica.

Fin dall'inizio del film in suo personaggio viene presentato come un uomo particolarmente dedito alla bottiglia e ai piaceri dell'alcool. Proprio per questo motivo, per la maggior parte del film, viene mostrato ubriaco e con fortissimi scatti d'ira causati dalla sua poca lucidità. Quasi tutte le scene che lo coinvolgono sono molto violente sia dal punto di vista emotivo che fisico. Riguardo ciò, Lupita Nyong'o svelò di avere un rituale con Fassbender sul set per affrontare insieme queste scene così pesanti da interpretare.

L'attore durante le riprese pare abbia utilizzato una particolare tecnica per ottenere reazioni più autentiche possibile da parte dei colleghi. Fassbender, infatti, si mise d'accordo con il suo truccatore in modo che la sua barba venisse impregnata di alcool causando un odore spiacevole. La puzza, durante le riprese, causava sincero disgusto da parte degli altri interpreti aiutando tantissimo il realismo delle scene e dando realmente l'impressione che stessero parlando con un alcolista. Il trucco aiutò l'autenticità delle interazioni e delle interpretazioni che favorì il racconto sempre più reale di Solomon Northup, violinista rapito e venduto come schiavo.

La pellicola conquistò l'Oscar al miglior film nel 2014 e tantissimi altri riconoscimenti internazionali. Se vi va di scoprire qualcosa di più sull'opera di Steve McQueen vi consigliamo la nostra recensione di 12 anni schiavo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!