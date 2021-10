12 Anni Schiavo, Lupita Nyong'o sulle scene violente: 'Io e Fassbender avevamo un rituale'

12 Anni Schiavo è uno dei film più crudi che Hollywood abbia partorito nel corso dell'ultimo decennio: il racconto della storia di Solomon Northup non risparmia nulla agli spettatori, comprese alcune scene di inaudita violenza che vedono per protagonisti, tra gli altri, anche Michael Fassbender e Lupita Nyong'o.

Quelle che coinvolgono la Patsey di Nyong'o e il crudele schiavista Edwin Epps interpretato dalla star di Shame e Prometheus sono effettivamente tra le scene più difficili del film di Steve McQueen, tanto per gli spettatori quanto, naturalmente, per gli attori protagonisti.

Proprio per cercare di rendere al meglio durante le riprese delle sequenze in questione, non a caso, Nyong'o e Fassbender approntarono un rituale da rispettare prima del ciak: "Non ci dicevamo niente l'un l'altro, semplicemente ci guardavamo negli occhi e stringevamo le mani. I nostri personaggi erano in forte opposizione, ma noi come attori avevamo bisogno l'uno dell'altro per poter andare fino in fondo" sono state le parole con cui l'attrice di Noi ha raccontato le loro abitudini sul set.

Una preparazione intensa, dunque, per delle scene tutt'altro che facili da portare a termine per il carico di crudeltà e violenza fisica e psicologica che portavano con sé. Per saperne di più, qui trovate la nostra recensione di 12 Anni Schiavo.