101 Studios acquisisce i diritti di Mosul, film prodotto dai fratelli Russo

Secondo quanto riporta The Wrap, 101 Studios ha acquisito i diritti di distribuzione per gli Stati Uniti di Mosul, film drammatico sulla guerra in Iraq finanziato e prodotto da AGBO, la società di produzione dei fratelli Joe ed Anthony Russo, registi di Avengers: Endgame.

Mosul è scritto e diretto da Matthew Michael Carnahan, sceneggiatore di 21 Bridges, film con Chadwick Boseman che arriverà al cinema questo mese. È ispirato a un articolo di Luke Mogelson apparso su The New Yorker, sulla squadra SWAT di Ninive, un team d'élite composto da soldati iracheni che combattono contro l'ISIS. Il film è stato presentato al Festival di Venezia, è passato anche per quello di Toronto e sarà in sala, distribuito appunto da 101 Studios, nel 2020.

I protagonisti del film sono Waleed Elgadi, Suhail Dabbach e Adam Bessa, che interpretano una squadra di polizia che si muove blocco per blocco per strappare la propria città all'ISIS, il tutto mentre ognuno affronta i propri traumi personali vissuti a causa del gruppo terroristico.

I film è prodotto, oltre che da AGBO, anche da Condé Nast Entertainment. Tra i produttori figurano i fratelli Russo, Mike Larocca, Jeremy Steckler e Dawn Ostroff. Produttori esecutivi sono Todd Makurath, Christopher Markus e Stephen McFeely di AGBO, insieme a Mohamed Al-Daradji, Patrick Newall, Wang Zhongjun e Wang Zhonglei.

Mosul è stato girato la scorsa primavera in una location segreta in Medio Oriente, e il direttore della fotografia è Mauro Fiore, lo stesso di Avatar.

"Matthew Michael Carnahan è la persona adatta per rappresentare questa storia locale, che sostiene una cultura che non è mai stata mai mostrata sullo schermo prima d'ora. Il cuore del film raffigura l'innato desiderio di lottare per il proprio Paese e la propria casa" hanno dichiarato Anthony e Joe Russo in una nota.

Il prossimo film diretto dai registi di Avengers: Endgame sarà Cherry con un irriconoscibile Tom Holland. Le riprese del film sono iniziate lo scorso ottobre.