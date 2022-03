100 anni per Warner Bros., il via ai festeggiamenti con un nuovo logo celebrativo

Warner Bros. sta per compiere 100 anni, e anche se il compleanno vero e proprio sarà solo il prossimo anno, ci si porta avanti con i festeggiamenti grazie al reveal di un nuovo logo.

Il 4 aprile 1923 veniva infatti fondata ufficialmente la società chiamata Warner Bros Pictures. per mano dei fratelli Harry, Albert, Sam e Jack Warner.

I quattro, partiti da un piccolo studio sulla Sunset Boulevard e una minuscola sala cinematografica da nemmeno 100 posti, riuscirono a dare vita a quello che è oggi una delle società più importanti e rinomate del panorama dell'intrattenimento, con una vasta gamma di contenuti a disposizione grazie anche alle numerose trasformazioni subite nel tempo, e alle collaborazioni di cui è stata e continua ancora ad essere protagonista.

"Il prossimo anno celebreremo i 100 anni di Warner Bros. e un secolo di indimenticabili storie. Diamo il via ai festeggiamenti con il reveal del nuovo logo commemorativo #WB100" si legge infatti sul profilo Instagram di Warner Bros. Entertainment, dove è stato mostrato per la prima volta il logo che trovate anche in calce alla notizia, e che per i prossimi mesi vedremo associato alle produzioni della compagnia.

È sotto il marchio Warner, d'altronde, che abbiamo assistito ad alcune delle più grandi storie dell'ultimo secolo, dal franchise di Harry Potter ai cinecomic DC, passando per i film di Christopher Nolan o quelli di Zack Snyder, i tanti titoli horror come la saga di Nightmare o Non Aprite Quella Porta e tanto altro.

E chissà quali saranno nel prossimo futuro le altre iniziative che verranno annunciate per celebrare questo storico traguardo.