10 western imperdibili in arrivo su Sky: come vederli anche on demand e in streaming

Sky Cinema dedicherà agli appassionati di western una nuova collezione di oltre 50 titoli, tra classici e cult, appartenenti al genere più celebrato e intramontabile di Hollywood, da C'era una volta il West di Sergio Leone a Corvo rosso non avrai il mio scalpo con Robert Redford.

Da venerdì 1 a venerdì 8 ottobre saranno disponibili su Sky e anche on demand e in streaming su NOW alcuni grandi classici del genere come il suggestivo Impiccalo più in alto con Clint Eastwood, Ben Johnson e Bruce Dern, il kolossal da 7 Oscar Balla coi lupi diretto e interpretato da Kevin Costner, The Hateful Eight di Quentin Tarantino, con un super cast che include Samuel L. Jackson e Jennifer Jason Leigh, l’avventura ambientata tra saloon e tavoli da gioco Maverick con Mel Gibson e Jodie Foster e il western che trasuda vendetta Caccia spietata con Liam Neeson e Pierce Brosnan.

Segnaliamo anche l'arrivo in catalogo di Gli ultimi fuorilegge con Emile Hirsch e John Cusack, il remake di Quel treno per Yuma di James Mangold con Christian Bale e Russel Crowe e l’incredibile storia vera del primo maresciallo nero nel selvaggio West narrata in Hell on the Border - Cowboy da leggenda, con David Gyasi, Frank Grillo e Ron Perlman. Infine, da non perdere domenica 3 ottobre la maratona di “Spaghetti Western” con il capostipite Django di Sergio Corbucci e interpretato da Franco Nero e i grandi classici di Sergio Leone, il già citato C'era una volta il West, Giù la testa e ovviamente tutti i capitoli della trilogia del dollaro composta Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto e il cattivo.

