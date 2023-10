10 star di Hollywood che (secondo il gossip) non sopportano Tom Cruise

Il mondo di Hollywood potrebbe non essere patinato come crediamo e non dimenticando mai che le star, in fin dei conti, sono comuni esseri umani con vizi e virtù e soprattutto "antipatie" verso i propri colleghi anche se uno di questi è proprio il re dell'action Tom Cruise.

I rumor insistono: nel jet set internazionale non scorre buon sangue nei confronti di Cruise in particolare per 10 attori famosissimi. Nessuna star affermerebbe apertamente di non sopportare un proprio collega, e dunque è bene sottolineare che si tratta di semplice gossip. Ma iniziano: secondo le voci di corridoio, quali star non sopportano Tom Cruise?

Iniziamo con Brad Pitt, con il quale Cruise ha condiviso il set di uno dei film più famosi della filmografia di entrambi gli attori: Intervista con il Vampiro. Secondo quanto da Radar Online, Pitt non si sarebbe mai sentito vicino a Cruise, per via delle divergenze creative. La lista prosegue con nomi del calibro di John Travolta e Kirstie Alley . Nel primo caso, pare che Travolta e Cruise fossero in competizione per raggiungere una posizione privilegiata all'interno della controversa chiesa di Scientology ( Pitt stesso fuggì da Scientology). Entrambe le star fanno ancora parte degli adepti del culto di L. Ron Hubbard. Nella chiesa delle star di Hollywood, non scorreva buon sangue neanche con Kirstie Alley per motivi mai divulgati.

I cattivi rapporti con i Beckham, invece, nascerebbero dal divorzio tra Tom Cruise e Katie Holmes ma sono voci poi svanite dopo l'evento The Vogue 100.

Proseguiamo con un'altra star che non proverebbe particolare simpatia per Tom Cruise: Mark Wahlberg. Secondo TMZ, la divulgazione di documenti riservati in cui i legali di Cruise paragonavano il suo lavoro sul set al servizio dei militari in Afghanistan come giustificazione al poco tempo passato con la figlia Suri avrebbe poi portato Wahlberg a condannare gli attori che fanno paragoni tra la recitazione e la guerra reale senza citare direttamente Tom Cruise.

Anche nel mondo della musica, Cruise ha un "rivale" e sarebbe Justin Bieber che avrebbe sfidato l'attore pubblicamente su twitter per poi fare un passo indietro a TMZ "penso che probabilmente mi prenderebbe a calci in una rissa". Tom Cruise non ha mai risposto.

Alla base di molti rapporti conflittuali c'è, (e ci torniamo) Scientology. Nel 2006, le convinzioni legate al culto spinsero Cruise e criticare apertamente Brooke Shields per aver curato con antidepressivi la depressione postpartum. Legato al caso Shields, anche l'animato scambio di battute tra Cruise e il presentatore Matt Lauer autore di un'indagine sull'attore e i rapporti con i non-scientologist. Kate Ceberano, cantante australiana, ha smentito la sua amicizia con Cruise sebbene anche lei faccia parte di Scientology.

Lontano dal controverso mondo dei culti hollywoodiani, ci concentriamo su un aspetto stereotipato attribuito spesso alle star: gli sfoghi da divi. E secondo le parole di Leah Remini, una volta Cruise inveì con rabbia su una sua assistente per via di un errore sull'impasto dei biscotti.

Come abbiamo analizzato, molti sono solo rumor altri voci sussurrate che si perdono tra i meandri di Scientology: intanto è in arrivo Top: Gun the next generation la docu-serie ispirata all'iconica serie di film con Tom Cruise.