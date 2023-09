Quali sono i 10 peggiori film Netflix? La top 10 di Reddit

Netflix, fin dalla sua nascita, ha cercato di sviluppare una propria identità nella produzione di nuove pellicole. Se in alcuni casi si è rivelata una carta vincente, in altri è stato sinonimo di un fallimento abbastanza plateale che gli utenti di Reddit hanno voluto celebrare con una classifica.

Non è facile accontentare gli amatori del social più chiacchierato questo è poco ma sicuro. La piattaforma streaming negli ultimi anni ha cercato in tutti i modi di alzare la qualità delle pellicole prodotte arrivando a produrre tantissimi film che hanno ottenuto riconoscimenti globali, compresi dei Premi Oscar. Mentre il mondo è in attesa di The Killer di David Fincher prodotto da Netflix che ha ottenuto ottime recensioni su Rotten Tomatoes, su Reddit si è iniziato a pensare nel verso opposto.

E' stata stilata, infatti, una classifica dei peggiori film prodotti dalla piattaforma che ha, ovviamente, stuzzicato la curiosità di molti sui social e che è stata ricondivisa per capire o meno se le opinioni sono diffuse. Ecco la classifica:

The Open House (2018) Thunder Force (2021) Death Note (2017) The Ridiculous 6 (2015) How It Ends (2018) Game Over, Man! (2018) Mute (2018) A Classic Horror Story (2021) The Do-Over (2016) The Outsider (2018)

Per andare sul sicuro, invece, vi consigliamo i tre film da tener d'occhio sul catalogo Netflix per settembre. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!