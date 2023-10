I 10 migliori film con Viggo Mortensen secondo Imdb!

Attori come Viggo Mortensen sono capaci di costruirsi una carriera ponderando con molta cura le proprie scelte decidendo di partecipare a pochi film tutti però destinati a lasciare il segno. Una filmografia ricca e fatta, quasi integralmente, di collaborazioni con grandissimi registi.

In occasione del 65esimo compleanno di Viggo Mortensen, volto di Aragorn nella trilogia del signore degli Anelli di Peter Jackson, tre volte candidato ai premi Oscar e storico collaboratore di David Cronenberg sembra quasi necessario ricorrere una delle carriere più ricercate e singolari di Hollywood. Pochi film (rispetto alla media), molti girati in Europa in paesi non anglofoni con la convinzione di partecipare a progetti interessanti e validi. Insomma, Mortensen nella sua carriera si è sempre affermato come l'antidivo per eccellenza mai sotto i riflettori e che raramente bazzica a Hollywood tranne che per qualche film particolarmente valido.

Nonostante ciò l'attore, in appena 20 anni, l'attore è stato capace di conquistare ben tre nomination come miglior attore protagonista agli Oscar. Per celebrare la sua grandissima carriera nel mondo del cinema, Imdb ha reso nota la classifica dei 10 migliori film in cui ha partecipato l'attore. Nell'elenco sono comprese anche sue piccole comparse risalenti alle sue prime apparizioni sul grande schermo, come come quella de Il Testimone.

Il testimone (1985)

History of Violence (2005)

La promessa dell'assassino (2007)

Allarme rosso (1995)

Carlito's Way (1993)

Captain Fantastic (2016)

Green Book (2018)

Il Signore degli Anelli: Le due torri (2002)

Il Signore degli Anelli: La compagnia dell'Anello (2001)

Il Signore degli Anelli: Il ritorno del Re (2003)

L'attore deve ad una persona in particolare la sua carriera: suo figlio. A convincere Mortensen ad interpretare Aragorn fu infatti suo figlio. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!