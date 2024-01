I 10 migliori film nella storia del Sundance Film Festival: ecco la classifica ufficiale

Questa settimana ha avuto il via la 40esima edizione del Sundance Film Festival, che ha debuttato il 18 gennaio, e in occasione di questo importante traguardo il Sundance Institute ha pubblicato la classifica dieci migliori film proiettati al Sundance dalla sua nascita, avvenuta nel 1985.

Nel corso degli anni, sono stati quasi 4.000 i lungometraggi presentati al Festival – e di seguito è riportata la top 10 collettiva ricavata dal voto di oltre 500 registi, critici e membri del settore:

Whiplash (2014), Damien Chazelle Reservoir Dogs (1992), Quentin Tarantino Get Out (2017), Jordan Peele Little Miss Sunshine (2006), Jonathan Dayton e Valerie Faris Memento (2001), Christopher Nolan sex, lies and videotape (1989), Steven Soderbergh Before Sunrise (1995), Richard Linklater Boyhood (2014), Richard Linklater Y tu mamá también (2002), Alfonso Cuarón Blood Simple (1985), Joel and Ethan Coen

Da segnalare la doppia presenza di Richard Linklater, alla settima e all'ottava posizione, mentre quello di Alfonso Cuaron (uno degli autori stranieri più premiati di sempre a Hollywood) è l'unico film non americano presente nella top10. Al primo posto troviamo Whiplash di Damien Chazelle, che ha battuto il cult di Quentin Tarantino Le iene e l'acclamato horror di Jordan Peele Get Out.

