I 10 migliori film natalizi: la classifica dei più amati, secondo IMDb

Dopo aver scoperto i film e le serie TV disponibili in streaming per entrare nel mood natalizio, ecco la classifica delle dieci pellicole che, stando alle votazioni su IMDb, esprimono al meglio l'atmosfera della festività: tra Babbi Natale, renne e creature di ogni genere, non potrebbero esistere storie più perfette!

Scopriamole insieme, dall'ultimo al primo posto. In decima posizione troviamo Gremlins, commedia horror diretta da Joe Dante e scritta da Chris Columbus. La presenza di mostri violenti e spaventosi sembra cozzare con lo spirito natalizio, ma l'atmosfera, unita alla critica al consumismo lanciata nei minuti finali, incassa perfettamente la pellicola nel contesto.

Seguono Elf - Un elfo di nome Buddy (nel quale un bambino, adottato da una famiglia del Polo Nord, scopre di essere il figlio di due umani), Il miracolo della 34ª strada (pubblicato nel 1947, vinse il Premio Oscar come miglior attore non protagonista, soggetto e sceneggiatura) e A Christmas Story - Una storia di Natale: il piccolo Ralphie riceve come regalo un fucile softair, con tutte le conseguenze che ne derivano... Altrettanto "caotico" è National Lampoon's Christmas Vacation - Un Natale esplosivo!, che ripercorre le disavventure della famiglia Griswold (a partire dalla scelta dell'albero).

Procedendo con la seconda metà della classifica, abbiamo il film d'animazione in stop-motion La storia di Lumetto (noto anche come Rudolph the Red-Nosed Reindeer), con una splendida colonna sonora e un altrettanto certosino lavoro tecnico da parte dello studio MOM Productions di Tokyo, e Mamma, ho perso l'aereo, appuntamento imperdibile per i fan delle commedie.

A conseguire il terzo posto è Lo schiavo dell'oro, adattamento del romanzo Canto di Natale di Charles Dickens. L'ottima interpretazione di Alastair Sim, l'approfondimento psicologico del protagonista e la qualità della scrittura hanno elevato la pellicola a livelli altissimi. Ad aggiudicarsi il secondo posto, invece, è Trappola di cristallo: diretto da John McTiernan, vede Bruce Willis nei panni del poliziotto John McClane, giunto a Los Angeles per trascorrere le vacanze di Natale con la famiglia. Nel 1989, ha ottenuto ben quattro nomination al Premio Oscar.

Infine, a dominare la classifica troviamo... La vita è meravigliosa, incentrato su un uomo che, cresciuto in una piccola città di campagna, decide di suicidarsi nel giorno di Natale. Sarà un angelo custode ad aiutarlo, per poi iniziare un ricco percorso di crescita interiore. Nel cast ricordiamo James Stewart, Donna Reed e Lionel Barrymore, mentre tra i brani della colonna sonora Buffalo Gal, Adeste Difeles e Auld Lang Syne. Secondo l'Enciclopedia Britannica, il film è diventato addirittura "sinonimo di Natale".

