Quali sono i 10 migliori film ASMR? Lo svela Letterboxd!

Ormai si fanno classifiche per qualsiasi cosa. A confermarlo è Letterboxd che ha pubblicato una top 10 dei migliori film ASMR secondo il pubblico di riferimento che ha votato. Insomma, il mondo della ASMR sta conquistando prepotentemente un proprio posto anche al cinema.

Se all'inizio può sembrare un'assurdità realizzare una classifica di questo tipo, le pellicole che sono citate al suo interno sono per la maggior parte grandissimi film che fanno parte della storia della cinematografia. Partendo da 2001: Odissea nello Spazio fino di Stanley Kubrick fino a The Tree of Life di Terrence Malick, tutti i lungometraggi citati potrebbero rende più felice la vita di moltissimi cinefili. Se anche videogiochi come Hogwarts Legacy si sono dati all'ASMR non sembra strano vedere classifiche che basato la qualità di un film sul godimento uditivo provato dagli spettatori.

Letterboxd che, come al solito, diventa il luogo in cui si creano le community più assurde riguardanti il mondo del cinema, ha pubblicato questa singolarissima top 10.

2001: Odissea nello spazio (1968) Ritratto di una donna in fiamme (2019) The Tree of Life (2011) Stalker (1979) Il mio vicino Totoro (1988) Roma (2018) Il filo nascosto (2017) Lost in Translation (2003) Paterson (2016) Columbus (2017)

Rimanendo sempre nel tema classifiche, un grandissimo maestro del cinema ha svelato la sua personalissima lista di pellicole da non perdere. Martin Scorsese ha pubblicato la sua top 15 di migliori film della storia del cinema. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!