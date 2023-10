10 grandi film rovinati da una scena: la classifica di Reddit

La visione di un film è un’esperienza totalizzante: che essa avvenga in sala o sul divano, il coinvolgimento emotivo dello spettatore è assoluto, sia in positivo che in negativo.

Una qualsiasi pellicola può suscitare sentimenti contrastanti: è in grado farci ridere a crepapelle, emozionare fino alle lacrime e perché no, provocare qualche smorfia e sbadiglio di disappunto.

È impossibile che nessuno di noi, durante una tranquilla ed interessata visione, non sia mai stato scosso, improvvisamente, da una scena stridente con tutto il resto, che arriva come un fulmine a ciel sereno e rovina l’intera atmosfera.

Ebbene, recentemente su Reddit è stata stilata una top 10 dei film dal potenziale notevole ma gettato al vento per via di qualche scellerata sequenza. Sono note dolenti, ma a volte ripercorrere certi “traumi” può risultare catartico.

10. Spectre (2016)

Anche se ormai il recast è inevitabile, abbiamo avuto modo di conoscere ed amare il James Bond di Daniel Craig in ben cinque film. Spectre, il quarto della lista, cerca di intrecciare i villain dei tre capitoli precedenti ma lo fa in una maniera, forse, leggermente forzata. “Quando si è scoperto che Le Chiffre, Greene e Silva avevano tutti inspiegabilmente quell’anello, ho letteralmente alzato gli occhi al cielo”, commenta SirZapdos. E come dargli torto? Intanto, le voci su Christopher Nolan alla regia dei prossimi 007 si fanno sempre più insistenti.

9. Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (2008)

A detta di molti, il quinto ed ultimo capitolo della saga di Indie, diretto da James Mangold, ne ha rappresentato la redenzione, dopo una quarta pellicola ben lontana dai fasti ai quali ci aveva abituato Steven Spielberg. Effettivamente, il già precario equilibrio de Il Regno del teschio di cristallo si frantuma definitivamente con l’ammissione dell’esistenza degli alieni. Sicuramente, però, i fautori dell’esistenza degli extraterrestri avranno trovato pane per i loro denti.

8. Hancock (2008)

Ammettiamolo: il film con protagonista Will Smith era partito col piede giusto, senza eccessive pretese ma con una genuina voglia di intrattenere. Fila tutto liscio nella prima metà della pellicola, che però finisce per tracollare a causa del famigerato colpo di scena relativo alla rivelazione dei superpoteri di Mary e della sua relazione con Hancock nei secoli precedenti. Troppi cliché che finiscono per rovinare un’esperienza godibile e, a tratti, persino originale.

7. Showgirls (1995)

Poco apprezzato dalla critica ma divenuto un cult inintenzionalmente satirico, il thriller erotico presentava un’atmosfera gradevole, quasi piacevole se affrontata ironicamente, prima del finale con la disturbante scena di stupro. Di certo, non il film migliore della storia del cinema.

6. The Wolverine (2013)

Probabilmente, la pellicola con protagonista l’eterno Hugh Jackman rappresenta uno dei prodotti migliori tra quelli dedicati al mutante dagli artigli di adamantio. L’ambientazione giapponese risultava parecchio convincente, per poi crollare nell’atto finale, con un abuso di CGI capace di rovinare gli scontri tra l’eroe e gli antagonisti in pieno stile Samurai, anche troppo. Da Avengers vs X-Men a Samurai vs X-Men è un attimo.

5. Black Panther (2018)

La pellicola del compianto Chadwick Boseman ha scritto la storia del Marvel Cinematic Universe ottenendo la candidatura agli Oscar come Miglior Film. La critica e il pubblico l'hanno amata e tutt’ora una buona fetta di spettatori la inserisce sul podio dei progetti Marvel meglio riusciti. Tuttavia, c’è qualche voce fuori dal coro, come quella di wonderlandisburning, utente che palesa la propria insoddisfazione per la morte dello Ulysses Klaue di Andy Serkis: “si preannunciava come un villain davvero interessante ma p stato sacrificato per consentire al film di imboccare una strada diversa”. Tuttavia, senza questa ardua scelta non avremmo avuto lo splendido arco narrativo di Killmonger (Michael B. Jordan).

4. Kingsman: Secret Service (2014)

La saga di Kingsman si configura come una valida alternativa a quella di 007, anzi trova i suoi punti di forza proprio nella parodia dello stile-Bond, proponendo commedie d’azione coinvolgenti ed intrattenenti. Tuttavia, il finale del primo capitolo viene accusato di aver spinto troppo il pedale dell’acceleratore, con una scena di sesso che, quasi, sembra stonare con tutto il resto.

3. Blanck Check (1994)

Si tratta di una pellicola poco apprezzata dalla critica ma in grado di riscuotere un discreto successo tra gli spettatori. La storia di Preston Waters, l'11enne entrato in possesso di un assegno da 1 milione di dollari inseguito dai truffatori, è molto giovanile e scanzonata ma, anche in questo caso, il finale del film fa storcere il naso, con l’appassionato bacio del ragazzo protagonista con l’agente FBI. “Il mio bambino di 10 anni lo trova disgustoso e anche io”, sentenzia AlefgardHero.

2. Wonder Woman (2017)

Il tanto chiacchierato Snyderverse è ormai giunto al suo definitivo tramonto con la nomina di James Gunn e Peter Safran come CEO dei DC Studios. Una nuova era attende gli eroi della Justice League, nonostante alcuni di essi fossero stati realmente apprezzati da pubblico e critica. È il caso della Wonder Woman di Gal Gadot; il suo primo film da solista, diretto da Patty Jenkins, trova linfa vitale nel tema della natura umana in correlazione con la guerra, per poi frenare nell’ultima parte. Molti fan, infatti, lamentano l’assenza di Ares, il dio guerrafondaio. Ma ormai non c’è più nulla da fare.

1. Star Wars: Il risveglio della forza (2015)

Il nuovo inizio della saga di Guerre Stellari sotto l’egida Disney è stato particolarmente apprezzato dai fan di vecchia data e non solo; tuttavia, alcune scelte narrative sembrano essere copiate ed incollate dai film precedenti. Citando l’utente yeahsuresoundsgreat, “esiste un’altra specie di pianeta-Morte Nera, ma c’è un difetto da sfruttare per distruggerlo… è la terza volta che lo fate, pensate a qualcosa di nuovo!”.

De gustibus non est disputandum, certamente, ma alcune scelte e certe scene sono davvero da matita blu. E voi avete vissuto altre esperienze shockanti? Se avete bisogno di una valvola di sfogo, parlatecene liberamente nei commenti.