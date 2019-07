I 10 film da vedere prima di C'era una volta a Hollywood, secondo Tarantino

Dal 21 al 15 luglio, su Sony Movie Channel andranno in onda dieci film scelti da Quentin Tarantino, due per ogni serata, tra quelli che maggiormente hanno influenzato il regista in occasione del suo ultimo lavoro, C’era una volta a Hollywood.

Il nono film di Tarantino è ambientato nel 1969, proprio prima che il movimento New Hollywood cambiasse radicalmente il volto dell’industria cinematografica statunitense. Leonardo DiCaprio interpreta Rick Dalton, un attore televisivo che cerca di farsi strada nel mondo del cinema, mentre Brad Pitt è Cliff Booth, uno stuntman che ha lavorato con Rick per tutta la sua carriera. Fa parte del cast anche Margot Robbie, che interpreta Sharon Tate, l’attrice che sarà uccisa dalla setta di Charles Manson.

Ecco i dieci film scelti da Quentin Tarantino per entrare nel mondo di C’era una volta a Hollywwod.

Bob & Carol & Ted & Alice, film del 1969 diretto da Paul Mazursky e considerato rivoluzionario per il modo in cui racconta i rapporti di coppia.

Fiore di Cactus (1969), che mette in scena un triangolo amoroso tra Walter Matthau, Ingrid Bergman e Goldie Hawn.

Easy Rider (1969), la celeberrima avventura on the road di Dennis Hopper e Peter Fonda, caposaldo della New Hollywood.

I pistoleri maledetti (Arizona raiders), western del 1965 – il personaggio di DiCaprio ha esperienza soprattutto in western per la tv, ma sogna una carriera diversa.

L’impossibilità di essere normale (Getting straight, 1970), altro film della New Hollywood che ha profondamente cambiato il panorama cinematografico dell’epoca.

The wrecking crew (1968), ultimo film di Sharon Tate prima della sua morte, avvenuta nell’agosto del 1969.

L’amante perduta (Model shop, 1969), primo film in lingua inglese scritto e diretto dal francese Jacques Demy.

Hammerhead, thriller britannico diretto nel 1968 da David Miller.

Il sentiero della violenza (Gunman’s walk, 1958), uno dei primi film in CinemaScope Technicolor.

La battaglia del Mar dei Coralli (1959), film su un gruppo di soldati americani fatti prigionieri dai giapponesi durante la seconda guerra mondiale.

Questi dieci sono solo alcuni dei film che hanno ispirato Tarantino. C’era una volta a Hollywood sarà vietato ai minori nel Regno Unito