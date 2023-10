10 film con una morale davvero terribile: la classifica di Reddit

Al di là della costruzione tecnica di un film spesso è il messaggio che l'opera propone ai propri spettatori a far discutere e a generare opinioni e giudizi negativi o positivi. I cinefili su Reddit hanno condiviso alcuni dei messaggi maggiormente discutibili che i film più popolari hanno trasmesso, stilando una classifica.

Al decimo posto si piazza il cult anni '80 Una pazza giornata di vacanza con Matthew Broderick, che racconta la storia di un popolare studente del liceo che si prende un giorno libero da scuola e cerca in tutti i modi di trarne il massimo divertimento, con grande disappunto del suo preside, che cerca di fermarlo in tutti i modi. Secondo gli utenti il film giustificherebbe qualsiasi azione basta che sia un divertimento.

Al nono posto Passengers, con Chris Pratt e Jennifer Lawrence, protagonisti di un film sci-fi che racconta il malfunzionamento di una capsula per il sonno su un veicolo spaziale durante un viaggio verso un pianeta lontano che genera una storia romantica. Secondo gli utenti il messaggio sarebbe pessimo perché costringe una donna a rimanere intrappolata su un'astronave finché non muore soltanto perché il personaggio maschile ha un debole per lei. All'ottavo posto Sierra Burgess è una sfigata, uscito nel 2018, nel quale una ragazza impopolare e una ragazza popolare nella propria scuola uniscono le forze per conquistare le rispettive cotte. Secondo il pubblico sarebbe diseducativo perché incoraggia ad essere persone completamente diverse per poter conquistare il ragazzo del quale si è invaghiti. Settimo posto per la saga di Twilight, criticata perché la storia d'amore tra Edward e Bella sarebbe bizzarra e inappropriata. Al sesto posto si colloca la saga di Cinquanta sfumature, che avallerebbe e renderebbe fascinose le relazioni violente. Non perdetevi il nostro resoconto su Twilight sul sito.

Al quinto posto La rivincita dei nerds, criticato per il messaggio inquietante che propone sugli incel. Nel calderone finisce anche Grease, che secondo gli utenti di Reddit incoraggerebbe le donne a cambiare se stesse per poter conquistare la persona amata. Su Everyeye potete recuperare la recensione di Grease.



Sul podio sale Meow, il film indo-malese che parla di gatti giganti e alieni e che darebbe un messaggio sbagliato alle persone disabili. Secondo posto per God's Not Dead, che racconta la storia di uno studente la cui fede in Dio viene messa in discussione il primo giorno di scuola quando il suo professore di filosofia chiede ai propri alunni di provare l'esistenza di Dio. Il film sarebbe caratterizzato da stereotipi offensivi.

Al primo posto si colloca invece Nascita di una nazione, classico del cinema muto del 1915, che viene criticato da decenni per la sua rappresentazione eroica del Ku Klux Klan.