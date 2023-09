Quali sono i 10 film più iconici rovinati dalla CGI? La top 10 di Reddit

La classifica dei 10 film più belli e importanti del decennio ci dice molto sull'industria dell'intrattenimento, ma, considerando l'imperante utilizzo delle tecnologie - spesso con risultati a dir poco deludenti -, la selezione può essere riformulata in questo modo: quali sono i 10 film più rovinati dalla CGI? Scopriamolo insieme!

A stilare la classifica è r/movies, il più grande subreddit cinematografico nel quale avvengono frequenti discussioni sull'argomento.

Innanzitutto, impossibile non menzionare I Langolieri, miniserie televisiva basata sul racconto omonimo di Stephen King. I protagonisti si ritrovano intrappolati in una dimensione da incubo popolata da creature terrificanti, ma resta da chiedersi se un orrore simile, oltre che narrativo, non sia anche produttivo...

Ricordiamo inoltre Air Force One (thriller con Harrison Ford in cui l'incidente aereo così squallido ha letteralmente "rovinato l'intero film"), La mummia - Il ritorno (dove il Re Scorpione getta fango sul budget di 98 milioni di dollari) e La cosa del 2011, prequel del classico di John Carpenter e zeppo di effetti speciali altrettanto viscerali. "C'era una squadra intera per realizzare gli effetti" ha ricordato l'utente CheckYourStats, "ma li hanno licenziati durante la produzione e sostituiti"... Be', i risultati sono indubbiamente sotto gli occhi di tutti.

Altrettanto pessima è la CGI del film celebre qual è The Matrix Reloaded, soprattutto considerando "la lotta di Smith (Hugo Weaving) in quel cortile", al punto che "era come guardare una partita per PS2"; ma il livello è probabilmente migliore di Wolverine e Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato, così qualitativamente distante dalla trilogia diretta da Peter Jackson; come se non bastasse, in molti criticano il comparto tecnico di Io sono leggenda con Will Smith.

Sul fronte del DC Universe, invece, gli effetti speciali di Wonder Woman non brillano certo per verosimiglianza, ma che dire del recente The Flash? "Nonostante i suoi difetti, The Flash mi è piaciuto" scrive the_based_identity, "ma gli effetti speciali avrebbero potuto essere molto migliori. Alcune scene sono imperdonabili, soprattutto per un blockbuster moderno". Per approfondire l'argomento, ecco perché The Flash è stato un flop.