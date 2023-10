Le 10 commedie meno divertenti di sempre: la classifica secondo Reddit

La commedia è il genere cinematografico che nell'immaginario popolare viene maggiormente associato al cinema, soprattutto per quanto concerne le visioni per passare qualche ora di divertimento e relax davanti allo schermo. Sono moltissime le commedie esilaranti che fanno presa sul pubblico. Ma quali sono le peggiori?

Su Reddit gli utenti hanno votato le dieci commedie cinematografiche meno divertenti. Ecco la classifica.



Al decimo posto si piazza Space Jam: New Legends, sequel del cult anni '90, con LeBron James che eredita lo scettro da Michael Jordan. Tuttavia, il risultato non è lo stesso. Secondo gli utenti il film è stato 'completamente dimenticato. Assolutamente nessuno ne parla'. Nell'epoca dei meme e dei reel Space Jam 2 non ha fatto alcuna presa sul pubblico e di certo non ha divertito la maggioranza degli spettatori. Scoprite qual è la nostra opinione del film con la recensione di Space Jam 2.



Al nono posto Thunder Force, con la coppia Octavia Spencer/Melissa McCarthy, definito da qualcuno come 'un'ora e mezza della mia vita che non riavrò indietro'. Servono altri dettagli? Anche Love Guru, posizionatosi all'ottavo posto, ha trovato posto nella classifica; un film che secondo alcuni ha rovinato la carriera di Mike Myers, con una sceneggiatura scadente ed un'esecuzione discutibile. Settimo posto per Joe Dirt 2, sequel che vanta un cast con qualche volto noto ma nulla più. Al sesto posto ecco Ben Stiller e Owen Wilson in Zoolander 2, un risultato definito 'incredibilmente piatto' rispetto al cult precedente.



Quinta piazza per 3ciento - Chi l'ha duro... la vince, pessima e volgare parodia di 300, e universalmente stroncato dalla critica. Quarto posto per Comic Movie, altro film parodia corale nato sulla scia del successo dei primi Scary Movie. Ed ora il podio: Epic Movie al terzo posto e il concetto è lo stesso legato al lungometraggio piazzatosi quarto. Al secondo posto Adam Sandler e un flop che inghiotte anche una leggenda come Al Pacino: su Everyeye potete recuperare la recensione di Jack and Jill.



Infine, in vetta Holmes & Watson - 2 de menti al servizio della regina, con Will Ferrell e John C. Reilly, malvisto addirittura dal proprio studio che cercò di scaricarlo a Netflix per evitare l'uscita nelle sale.