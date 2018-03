10 anni di MCU: Un fan ha creato un super poster con tutti i villain per festeggiare!

Il decimo anniversario deista andando piuttosto bene: con Black Panther in sala che ha appena superato il miliardo d'incasso al botteghino e con l'attesa spasmodica di Avengers: Infinity War, ecco arrivare anche un poster fan made, per celebrare i villain!

Un utente Reddit ha usato la sua vena artistica per creare una locandina che non mostra gli eroi no, stavolta ci sono i villain protagonisti, sovrastati dall'immagine imperiosa del più temibile tra tutti quelli visti finora, Thanos, interpretato da Josh Brolin.

E vediamo poi, sotto di lui Teschio Rosso, Loki, Killmonger e un sacco di altre "menti deviate" che hanno dato filo da torcere agli eroi Marvel che sono apparsi nelle pellicole del Marvel Cinematic Universe in una decade di pellicole.

Che ve ne pare? Vi piace?

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.