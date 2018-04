10 anni di MCU: gli attori ringraziano i fan in questo nuovo, bellissimo video, guardate!

I Marvel Studios hanno rilasciato online una nuova featurette per celebrare 10 anni di Fandom e il primo decennio dello studio, nonché l' uscita, il 27 aprile, di Avengers: Infinity War. Date un'occhiata al player!

I membri del cast confermati in Avengers: Infinity War includono Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Anthony Mackie, Paul Bettany, Elizabeth Olson, Jeremy Renner, Chadwick Boseman, Sebastian Stan, Don Cheadle, Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana, Pom Klementieff, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Sean Gunn, Tom Holland, Paul Rudd e Josh Brolin.

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Anthony e Joe Russo dirigono il film, prodotto da Kevin Feige. Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Michael Grillo e Stan Lee sono i produttori esecutivi. Christopher Markus e Stephen McFeely hanno invece scritto la sceneggiatura.