10.000 AC, il film non fu presentato alla stampa prima di arrivare al cinema!

Con 10.000 AC si torna indietro nel tempo fino agli albori della civiltà con una storia che non cerca in alcun modo di imbeccare una ideologia ma raccontare una storia paragonabile ad un mondo fantastico. La pellicola, diretta da Roland Emmerich, ebbe una campagna promozionale molto particolare.

Oltre a raccontare la Mesopotamia e la culla della civiltà, il film racconta la storia dell'origini del mondo. La pellicola, che ricostruisce una storia che attraversa la narrazione nei panni di un eroe D'Leh che dimostra fin dal primo secondo di non avere nessuna strategia e quanto meno di non essere in alcun modo un vincente. La ricostruzione svolta dal regista mischia la storia con il mondo fantastico in un racconto divertente ed eroico da seguire.

Ogni film, molto spesso, segue un iter per quanto riguarda la sua promozione al cinema. Di solito si punta a realizzare prima una anteprima stampa capace di presentare il prodotto ai critici e ai giornalisti aiutando il film nella sua diffusione sia attraverso gli articoli che vengono scritti sia con il passaparola. Con 10.000 AC, la situazione è stata un pò differente. Il film, infatti, non fu presentato alla stampa ma, anzi, furono anticipati solamente i primi 20 minuti della pellicola per conservare "l'effetto sorpresa" legato al film.

