Tutti per 1 - 1 per tutti: a Natale su Sky il sequel di Moschettieri del Re

Tra le prime visioni previste sui canali Sky per le imminenti vacanze di Natale è stata annunciata anche una nuova produzione Sky Original, Tutti per 1 - 1 per tutti. Si tratta del sequel del film del 2018 Moschettieri del Re - La penultima missione. Come il precedente, sarà diretto da Giovanni Veronesi e prodotto da Vision Distribution e Indiana.

Tra i protagonisti di Tutti per 1 - 1 per tutti ci saranno ancora Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo (D'Artagnan, Porthos e Athos) e Margherita Buy nel ruolo della regina Anna d'Austria, a cui si affiancheranno le new entry Giulia Michelini, Guido Caprino e Giulio Scarpati.

"È un’altra strampalata missione dei Moschettieri, un film commovente, una storia d'amore impossibile tra due bambini, con alcuni momenti di grande comicità" ha raccontato Giovanni Veronesi. "Sono molto orgoglioso di questo film, penso che il periodo natalizio sia la collocazione perfetta per un divertimento delle famiglie. È un film da guardare e vivere insieme."

La sinossi ufficiale del film recita: "Sempre goliardici ma più arrugginiti, tornano i Moschettieri D’Artagnan, Porthos e Athos, richiamati dalla Regina Anna d'Austria per un’ultimissima missione segreta. Guidati stavolta da una singolare veggente di nome Tomtom, si lanceranno in una nuova, mirabolante avventura. [...] In un viaggio costellato di sfide di ogni genere e incontri fantastici, tra cui quello con Cirano, si troveranno ad affrontare la più dura delle prove: scegliere tra la fedeltà alla Corona e quella all’amicizia."

In attesa di Tutti per 1 - 1 per tutti, se non l'hai ancora fatto puoi dare un'occhiata al trailer di Moschettieri del Re - La penultima missione, e al poster ufficiale del film di Giovanni Veronesi.