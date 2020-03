La 01 Distribution sfida la paura: Volevo Nascondermi esce nelle sale il 4 marzo

Dopo la vittoria dell'Orso d'Argento come Miglior Attore Protagonista per l'ottimo Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti, Elio Germano era intervenuto a L'Aria che Tira per annunciare il posticipo a data da destinarsi del film causa emergenza sanitaria nazionale per il Cornavirus, ma a quanto pare la distribuzione ha deciso di combattere la paura.

A pochi giorni dall'annuncio in TV, infatti, la 01 Distribution e la produzione di Volevo Nascondermi hanno deciso di uscire comunque nelle sale in piena emergenza, il prossimo 4 marzo, così da dare un bel segnale di coraggio alla cultura italiane e combattere in qualche modo la psicosi per il Covid-19. Un ritardo di appena una settimana, dunque, per un film italiano premiato con un grandissimo Elio Germano.



Potrà adesso godere della spinta del premio alla Berlinale 2020, comunque. Volevo Nascondermi racconta la vita e le opere del pittore e scultore novecentesco Antonio Ligabue. È un ritratto profondo e intenso che scava a fondo nell'esistenza dell'artista e nelle sue creazioni, raccontandone la malattia mentale e il rapporto stesso con l'arte come unica fonte di luce, serenità e bellezza.



Nel cast troviamo anche Maurizio Pagliari e Gianni Fantoni. Lo andrete a vedere? Curiosi di ammirare l'interpretazione di Germano? Diteci la vostra nei commenti.