007, Ben Whishaw sa cosa serve al reboot della saga

Ben Whishaw ha voluto dare un consiglio ai produttori della saga di James Bond, in un momento cruciale della propria storia dopo l'addio di Daniel Craig al personaggio interpretato dal 2006. In attesa di conoscere il nome del nuovo agente segreto più famoso del grande schermo.

Intervistato da RadioTimes, l'interprete dell'agente Q negli ultimi tre film di Bond ha dichiarato:"Mi avevano assegnato solo tre film e sono finiti. Quanti film hanno realizzato? 25 o qualcosa del genere? Penso che debbano continuare a rinnovarlo se vogliono andare avanti".



Il consiglio di Whishaw potrebbe essere accolto dai produttori del franchise. Nel frattempo Barbara Broccoli ha confermato che i casting per il nuovo interprete ed erede di Craig non sono ancora iniziati. I nomi che circolano da tempo sono quelli di Aaron Taylor-Johnson, Regé-Jean Page ed Henry Cavill. La star di Bridgerton sembra favorita per 007 al momento ma non ci sono conferme.



L'ultimo film della saga, No Time to Die, è stato diretto da Cary Fukunaga ed è uscito al cinema in Italia soltanto nel 2021 a causa dei problemi causati dall'emergenza sanitaria per la pandemia di COVID-19 del 2020.



Non perdetevi la nostra recensione di No Time to Die, l'ultimo capitolo del franchise in attesa delle prossime avventure di 007. Quale attore vorreste come nuovo interprete di James Bond nel prossimo film della saga?