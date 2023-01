007, ultime indiscrezioni confermano Aaron Taylor-Johnson nuovo James Bond?

Il suo nome è Taylor-Johnson, Aaron Taylor-Johnson: sarà davvero lui il prossimo 007 James Bond dopo la conclusione dell'epico ciclo narrativo di Daniel Craig? Impossibile dirlo adesso, ma le indiscrezioni continuano a puntare il dito verso la star di Avengers e Bullet Train.

Dopo che le fonti del Sun avevano anticipato un provino già superato di Aaron Taylor Johnson per il ruolo di James Bond, ora il noto sito Puck News non ha solo confermato le voci di corridoio delle ultime settimane, ma le ha alimentante sostenendo che nei giorni scorsi l'attore si sarebbe incontrato con Barbara Broccoli, co-produttrice del franchise di James Bond: stando al portale, la riunione sarebbe andata molto bene per entrambe le parti, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Le informazioni note sul prossimo film della saga di James Bond sono pochissime: sappiamo ad esempio che i produttori stanno cercando un attore di circa trent'anni che possa rimanere il volto della saga per 10-12 anni (e, a soli 32 anni, Aaron Taylor-Johnson rientrerebbe perfettamente in questo requisito), con la Broccoli che in precedenza aveva rivelato che James Bond 26 sarà una reinvenzione di 007: le riprese del film dovrebbero iniziare nel 2024, il che significa che per vederlo al cinema bisognerà almeno fino al 2025.

Ricordiamo che Aaron Taylor-Johnson sarà visto l'anno prossimo in Kraven Il Cacciatore, nuovo cinecomix di Sony Pictures spin-off della saga di Spider-Man. Se dovesse davvero finire col conquistare anche il ruolo di 007, sareste contenti? Ditecelo qui sotto!