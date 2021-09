007 No Time To Die, il villain di Rami Malek è Dr. No? La risposta alla popolare teoria

Nel corso di una recente intervista promozionale Cary Fukunaga, regista dell'attesissimo 007 No Time To Die, ha risposto finalmente alla più popolare teoria dei fan di James Bond: il villain Safin, interpretato da Rami Malek, è in realtà Dr. No?

Per chi non lo sapesse, Dr. No è stato il primo villain della saga cinematografica di James Bond, comparso nel film originale Agente 007 - Licenza di uccidere con Sean Connery, dove fu interpretato da Joseph Wiseman. Dopo la reintroduzione di un villain classico come Blofeld (Christoph Waltz) nel precedente capitolo, Spectre, alcuni fan hanno ipotizzato che Malek potesse aver interpretato una nuova versione di Julius No nel nuovo No Time to Die, ma ecco che cosa ha detto Cary Fukunaga a tal proposito:

"Fare un cattivo che non sembri ridicolo, che puoi prendere sul serio, il cui obiettivo è compiere qualcosa di molto spaventoso ma anche credibile, è molto più difficile di quanto le persone capiscano effettivamente. Ricordo che all'inizio delle fasi di sviluppo di questo film eravamo seduti con Barbara e Michael, e nonostante loro facciano questo lavoro da decenni, abbiamo detto: 'È davvero difficile!' Ma Safin è un nuovo cattivo. Non è, come alcuni hanno ipotizzato, il dottor No. Si spera che sia un personaggio che possa durare in qualche modo, che abbia una forte risonanza."

Parlando del piano diabolico del villain Safin, il regista ha continuato con un paragone con Austin Powers per spiegare quanto sia difficile costruire un villain convincente: "È così difficile definire chi sia il cattivo in questo mondo. Viviamo in una società molto istruito e satura di narrazioni inverse. Chiunque può essere diffamato oppure trasformato in un eroe. È sempre più difficile creare cattivi originali e convincenti perché si è arrivati al punto in cui diventano una parodia, specialmente dopo che Austin Powers è uscito negli anni '90."

No Time To Die uscirà in Italia dal 30 settembre.