007 No Time To Die, l'uscita tra una settimana: il nuovo teaser fa partire il countdown

Dopo il commosso addio di Daniel Craig a James Bond, tutto è pronto all'uscita di No Time To Die, attesissimo venticinquesimo episodio della saga di 007 che in queste ore è tornato a mostrarsi con un nuovo teaser trailer.

Il filmato, pubblicato su Instagram dall'account ufficiale del franchise e disponibile in calce all'articolo, ci ricorda che manca solo una settimana all'uscita di No Time To Die, uno dei più film rimandati in assoluto a causa della pandemia che finalmente è (quasi) arrivato al cinema. La data d'uscita italiana, che coincide con quella del Regno Unito sponsorizzata dal filmato, è fissata per il 30 settembre prossimo, dunque esattamente tra sette giorni.ù

Vi ricordiamo che No Time To Die, venticinquesimo capitolo della serie di film incentrata sull'agente James Bond e ispirata ai romanzi di Ian Fleming, sarà la quinta e ultima volta per il protagonista Daniel Craig nei panni dell'iconico agente segreto 007, dopo le precedenti apparizioni in Casinò Royale, Quantum of Solace, Skyfall e Spectre. Il film è diretto per la prima volta da un regista non britannico, lo statunitense Cary Fukunaga, e vanterà un cast esorbitante davvero degno di un gran finale: oltre al ritorno dei precedenti co-protagonisti della saga come Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Rory Kinnear, e Ralph Fiennes, infatti, nel film ci saranno anche le new entry Rami Malek, Lashana Lynch e Ana de Armas, nei panni rispettivamente del nuovo villain Safin, della nuova agente doppio 0 Nomi e della nuova Bond-Girl Paloma.

