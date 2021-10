007 No Time To Die supera Venom 2 al box office: previsto un esordio da 60 milioni

Il brillante esordio di 007 No Time To Die nella giornata delle anteprime statunitensi è destinato ad essere seguito da un grande week-end di debutto, con le stime che vogliono la nuova avventura di James Bond oltre i $60 milioni di dollari negli USA.

Combinando questi dati con il secondo fine settimana di Venom: La furia di Carnage della Sony, che dopo lo stratosferico esordio da $90 milioni di dollari della scorsa settimana in questo week-end dovrebbe incassare circa $32 milioni di dollari, gli incassi complessivi per il botteghino nazionale dovrebbero rimanere ancora una volta sopra i $100 milioni di dollari, un risultato più che gradito per i cinema che cercano lentamente di tornare ai livelli pre-pandemia.

Dopo il lancio record di $35 milioni per No Time to Die nel Regno Unito lo scorso fine settimana, gli analisti e gli esercenti si aspettano addirittura che il nuovo film con Daniel Craig possa riuscire a superare i $70 milioni nel suo week-end d'esordio, una cifra che sarebbe superiore addirittura a quella del capitolo precedente, Spectre, mentre i più ottimisti mirano agli $88 milioni di dollari con i quali esordì Skyfall. C'è ancora la possibilità che i numeri possano aumentare se le proiezioni dei matinée dovessero registrare più affluenza del previsto, e del resto solo pochi giorni fa Venom 2 ha dimostrato che è possibile superare i 90 milioni, ma un'apertura da $60 milioni sarebbe comunque un risultato più che solido per il film targato MGM.

