007 No Time To Die, il regista di Casino Royale: 'Pronto a tornare per James Bond 26'

No Time To Die passerà alla storia per essere il 25esimo episodio del franchise di James Bond e anche perché sarà l'ultimo capitolo interpretato da Daniel Craig, attore dei record per la saga di 007.

Di conseguenza, l'attesa e la curiosità intorno che già circondano James Bond 26 sono molto alte, principalmente perché il film introdurrà un nuovo attore nei panni di 007 e fornirà presumibilmente un reboot della ciclo narrativo di Daniel Craig. Curiosamente però proprio il regista Martin Campbell, che quel ciclo lo iniziò dirigendo Casino Royale, si è candidato per dirigere il prossimo episodio della saga: “Oh sì, lo prenderei sicuramente in considerazione. Mi piace fare i film di James Bond. Inoltre, è fantastico lavorare con i due produttori della saga. Hai praticamente carta bianca: tutti ovviamente partecipano alla sceneggiatura, in Casino per esempio c'era Paul Haggis che fece un ottimo lavoro con il copione, ma i due produttori sono fantastici e non interferiscono affatto se pensano che tu sia sulla strada giusta, e in quel caso ti lasciano andare avanti. Ti supportano in tutto e per tutto. È un'esperienza piacevole.”

Se la sua volontà dovesse realizzarsi, tra l'altro, per Martin Campbell sarebbe il terzo James Bond diverso introdotto al mondo, dato che nel 1995 aveva già diretto Goldeneye, il primo film di 007 interpretato da Pierce Brosnan: e di certo il curriculum gioca a suo favore, dato che Casino Royale e Goldeneye sono ampiamente considerati tra i migliori della saga di 007.

