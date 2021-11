007 No Time To Die, quando uscirà on demand in Italia? Emergono importanti novità

Quando uscirà on demand 007 No Time to Die in Italia? E' una risposta che tutti gli appassionati della saga di James Bond con protagonista Daniel Craig si stanno ponendo in queste ore, ma anche se al momento non c'è ancora una data d'uscita abbiamo grandi notizie per voi.

Nelle scorse ore infatti è stato annunciato ufficialmente che 007 No Time to Die sarà disponibile per il noleggio e l'acquisto tramite piattaforma digitale negli Stati Uniti a partire da martedì 9 novembre, col blockbuster che sarà reso disponibile su Amazon, Apple, Xfinity, DirecTV, Spectrum e Vudu. La data d'uscita fornita dalla MGM fa riferimento soltanto al mercato Nord-Americano, tuttavia in base alle nuove regole della distribuzione dettate dalla pandemia è altamente probabile che No Time to Die non tarderà ad arrivare on demand anche in Italia.

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, Warner Bros. Italia ha portato Dune di Denis Villeneuve in digitale in tempi record, seguendo l'uscita del film su HBO Max negli USA: i mercati di distribuzione cinematografica e on demand non sono mai stati così vicini come oggi (No Time To Die arriva in digitale negli USA solo 30 giorni dopo l'uscita nelle sale) dunque non sarà una totale sorpresa veder spuntare l'ultima avventura di Daniel Craig sulle piattaforme on demand nostrane già entro le prossime settimane.

A proposito: se non vedete l'ora di poter rivivere il film diretto da Cary Fukunaga, ecco le migliori 5 scene di No Time to Die.