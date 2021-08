007 No Time To Die: James Bond in azione nelle nuove scene dal CinemaCon

Dopo la conferma della premiere di 007 No Time To Die, durante il CinemaCon l'attesissimo 25esimo episodio della saga di James Bond è tornato a mostrarsi con alcune scene inedite.

Se siete curiosi, possiamo fornirvi una descrizione delle sequenze mostrate durante l'evento di Las Vegas. La scena mostrata inizia con James Bond ferito e a terra per poi trasformarsi nell'inseguimento di un adolescente. Dopo essere saltato da un ponte, una sequenza vista nei trailer, Bond è alla ricerca di un motociclista che rivela alla spia che sua moglie, Madeleine, è "la figlia di Spectre". Il resto della scena si svolge vede Bond ricongiungersi con Madeleine e segue la coppia mentre viene inseguita a bordo della macchina di 007, come già visto nei trailer. Date un'occhiata alla descrizione completa qui sotto:

"Bond è a terra, ferito. Si sveglia ed estrae il telefono dalla tasca della giacca. Inizia a correre lungo la strada e verso il ponte [del trailer], inseguendo un adolescente. Un'auto arriva da dietro e cerca di investirlo, ma Bond la schiva nascondendosi dietro una piccola roccia prima di saltare giù dal ponte quando arriva una moto. [Stessa scena del trailer]. Quando atterra sotto il ponte, inizia a correre per la città. Affronta il motociclista e lo combatte uno contro uno, uccidendolo. Ma prima di morire, il motociclista rivela che Madeleine è la "figlia di Spectre". Bond prende la sua moto e la guida attraverso la città. La lascia e sale in una stanza d'albergo, il fattorino dice qualcosa sulla moglie di Bond. Bond vede Madeleine e dice: 'Hai ragione. Dimenticare è difficile'. Lei risponde: 'James, cosa è successo?' Bond dice, arrabbiato: 'Come facevano a sapere che ero qui? La Spectre - come facevano a saperlo?' Un telefono squilla, ma Bond non risponde. Lui e Madeleine se ne vanno, salendo sulla loro Aston Martin. 'Ho qualcosa che devo dirti', dice lei. Bond guida di nuovo per la città, cercando di scappare. Madeline riceve una telefonata. 'Rispondi', dice Bond, ma poi è lui a rispondere al telefono. La voce dall'altra parte dice: 'Tuo padre sarebbe così orgoglioso di te. Il tuo sacrificio ...' Scioccata, Madeline cerca di rassicurare Bond: 'James, perché dovrei tradirti?' Lui: 'Abbiamo tutti i nostri segreti. Solo che non siamo ancora arrivati ai tuoi'. Bond rilascia mini bombe a punta dal retro della DB5 e fa fuori un'auto. 'James, ascoltami. Preferirei morire che tradirti...'. L'auto arriva in una piazza aperta [che si vede nel trailer]. Mentre gli sparano, Bond non fa nulla. E' seduto in auto e guarda Madeline. Lei urla: 'James, fai qualcosa! Dì qualcosa, James!' Il nemico sta usando un grosso fucile per cercare di sfondare la macchina blindata, ma Bond continua a non fare nulla. Sembra che stia elaborando il possibile tradimento di Madeline, valutando la situazione. Alla fine dice: 'OK', e fa un 360 con l'auto sparando con le mitragliatrici nascoste della macchina. Fine della clip."

Vi ricordiamo che 007 No Time To Die è atteso per il 30 settembre nei cinema italiani: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti. Nel frattempo, i produttori hanno parlato del futuro della saga di James Bond all'indomani dell'addio di Daniel Craig al ruolo di 007 e soprattutto dell'acquisizione della MGM da parte di Amazon.