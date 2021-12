007 No Time To Die, Daniel Craig rompe il silenzio sul clamoroso finale della saga!

Mentre il toto James Bond è già iniziato per scoprire chi sarà il prossimo agente 007 sul grande schermo, l'attore Daniel Craig ha parlato per la prima volta del clamoroso finale di No Time to Die, film conclusivo del suo storico ciclo narrativo della saga.

Durante un'intervista in Streaming Room con Variety, l'attore ha finalmente discusso il tragico climax della sua versione di James Bond. Secondo la star, per l'ultimo film Craig era importante creare un momento di forte impatto emotivo, una 'situazione da tragedia' basata su una decisione che 'doveva avere un peso'. Ecco la sua dichiarazione completa:

"Se rimani seduto fino al termine dei titoli di coda, vedrai la famosa scritta 'James Bond tornerà', quindi, da spettatore, sai che andrà tutto bene, che la saga è viva e vegeta e proseguirà. Ma penso che fosse importante creare una situazione di tragedia. L'idea è che Bond si trova per la prima volta di fronte ad un problema insormontabile, e che nessuno stavolta può farci niente. Questo problema insormontabile è l'arma di Safin, e il paradosso è che quell'arma non uccide Bond, ma l'unica cosa che Bond vuole: stare con le persone che ama. Le ama a tal punto che, senza di loro, non ha niente per cui valga la pena continuare a vivere. E di fatto, rimanendo in vita metterebbe addirittura a rischio l'incolumità della sua famiglia. Trovare un elemento del genere per me era incredibilmente importante, perché non volevo che la morte di Bond avvenisse per caso o per un capriccio del destino. Doveva avere un peso, altrimenti non avrebbe funzionato. Se non avessimo trovato un'idea così buona, probabilmente avremmo scelto un'altra strada".

A questo proposito, recentemente l'attrice Naomi Harris, interprete di Miss Moneypenny fin da Skyfall, aveva ammesso che il finale di No Time to Die ha rischiato di essere modificato.