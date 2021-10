007 No Time To Die, cosa ci svela il messaggio dopo i titoli di coda?

Daniel Craig ha dato l'addio a James Bond in No Time To Die. Il 25esimo film della saga è finalmente arrivato al cinema, dove è stato atteso con trepidazione dai fan affezionati. Questi ultimi sono stati stupiti da un finale incredibile, in seguito al quale è stato inserito un messaggio importante, vediamo di cosa si tratta.

Per chi non avesse ancora visto No Time To Die, la parte che segue contiene spoiler, dunque vi consigliamo di tornare indietro. Se invece avete visto il film e siete curiosi di capire di più sul messaggio lasciato nel finale, potete continuare!

Come abbiamo visto, al termine della pellicola James Bond muore, evento che chiude definitivamente (o quasi) la porta a eventuali ritorni di Daniel Craig nel ruolo. Non ci sono ambiguità, è così e basta. Nell'ultima scena vediamo Madeline e Mathilde in auto verso una destinazione ignota, mentre la prima inizia a raccontare alla figlia la storia di suo padre, James. In seguito ai titoli di coda appare un messaggio: "James Bond tornerà".

Si tratta della classica frase che troviamo al termine di ogni pellicola dell'agente 007, e che in questo caso assume un significato diverso in quanto si pone in contrasto con il tragico finale. I produttori hanno voluto rassicurarci sulla continuazione della saga, e a questo punto i fan si chiedono: continuerà, ma con chi? Secondo quanto sappiamo la ricerca del nuovo James Bond inizierà l'anno prossimo. Il pubblico ha ancora un po' di tempo, dunque, per processare l'addio di Craig e prepararsi a un nuovo inizio.