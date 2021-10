007 No Time To Die è basato su un libro di Ian Fleming o è una storia originale?

007 No Time To Die è il venticinquesimo episodio della saga cinematografica di James Bond, nonché il quinto ed ultimo appuntamento del ciclo interpretato da Daniel Craig: ma la storia è basata su un libro di Ian Fleming oppure è un soggetto originale?

Se vi siete posti questa domanda prima, durante o dopo la visione del film, sappiate che no, No Time To Die non è basato su un libro della saga letteraria e presenta una storia originale: per il ciclo di Daniel Craig lo stesso è capitato ai precedenti Skyfall e SPECTRE, che hanno presentato dei titoli e delle storie totalmente originali rispetto alla saga letteraria; al contrario, il film Casino Royale ha ripreso titolo e storia del primo libro di Ian Fleming, mentre Quantum of Solace, il secondo film con Craig, ha utilizzato il titolo ufficiale di un racconto breve dell'autore di Bond, modificandone però la storia.

Il personaggio di James Bond è stato creato dal giornalista e autore Ian Fleming ed è apparso per la prima volta nel suo romanzo del 1953 Casino Royale; i libri sono ambientati in un periodo contemporaneo all'autore, tra il maggio 1951 e il febbraio 1964, e Fleming ha scritto un totale di dodici romanzi e due raccolte di racconti, tutti scritti nella sua casa giamaicana Goldeneye e pubblicati annualmente. Due di questi romanzi sono stati pubblicati dopo la sua morte nel 1964, in seguito alla quale un certo numero di altri autori hanno scritto nuove opere originali pubblicate dalla Fondazione di Ian Fleming: l'autore infatti non ha lasciato eredi, e i diritti di James Bond sono gestiti da una società.

L'ultimo romanzo di James Bond ad essere stato pubblicato è Forever and a day, di Anthony Horowitz, pubblicato nel 2018 ma ancora inedito in Italia. E' stato già annunciato un nuovo libro per il 2022, scritto dallo stesso autore, il cui titolo però è attualmente sconosciuto.

