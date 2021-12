007 No Time To Die, Barbara Broccoli: 'Potete starne certi, James Bond ritornerà'

Mentre la ricerca del nuovo James Bond continua, la produttrice Barbara Broccoli è tornata a discutere del futuro del franchise di 007 in una nuova intervista promozionale.

Sebbene la produttrice di No Time to Die abbia ammesso che i curatori della saga di 007 non sanno ancora in che modo tornerà James Bond dopo il canto del cigno di Daniel Craig nei panni dell'agente segreto al servizio di Sua Maestà, ha anche aggiunto: "Come tornerà lo scopriremo presto, ma tornerà. Potete starne certi, James Bond ritornerà".

La Broccoli ha parlato oggi sabato 4 dicembre all'evento Contenders Film: New York di Deadline, al quale si è unita virtualmente insieme al collega produttore Michael G Wilson e al co-protagonista Rami Malek. No Time to Die, diretto da Cary Joji Fukunaga per MGM/Eon/Universal, ha subito quattro modifiche alla data di uscita durante la pandemia, ma alla fine 007 ha superato Fast and Furious 9 in fatto di incassi, riuscendo a diventare il film hollywoodiano di maggior successo nel mondo nel corso del 2021. "La cosa importante per noi era poter proiettare questo film nei cinema, perché dall'inizio alla fine è una festa per gli occhi" ha dichiarato la Broccoli. "Per com'è stato progettato e girato, doveva andare sul grande schermo. E siamo così entusiasti di esserci riusciti."

