007 - Thunderball, 5 errori che forse non avete notato nel film con Sean Connery

Questa sera su Rete 4 torna Sean Connery con il suo iconico Agente 007 e, sebbene Cary Fukunaga abbia paragonato il James Bond di Thunderball ad uno stupratore, questa resta comunque una delle pellicole più iconiche sul personaggio creato da Ian Fleming. Proviamo dunque a scovare insieme una serie di errori presenti nel film.

Durante la scena sull' elicottero, l'abito di Rick Van Nutter si modifica magicamente da solo.

magicamente da solo. Ad un certo punto di 007 - Thunderball, James Bond nuota fino al punto segreto degli uomini rana della S.P.E.C.T.R.E., e trovandosi in acqua ha naturalmente i piedi nudi. Quando riemerge dall'acqua però, il personaggio interpretato da Sean Connery indossa delle calzature .

. Nella sequenza subacquea, l'Agente 005 rimasto senza maschera ne ruba una nera al nemico, al cambio scena, questa diventa inspiegabilmente blu.

Nel corso di 007 - Thunderball Sean Connery ha dovuto indossare un parrucchino

, avendo già perso buona parte dei suoi capelli. Ciò è evidente in alcune particolari scene. Ad esempio dopo aver ricevuto da Largo l'invito in villa, mentre in un'inquadratura la fila è a destra, nella successiva passa improvvisamente a sinistra. A James Bond viene poi affidato un respiratore in grado di durare per circa 4 minuti, come è facilmente notabile però, nel corso della battaglia finale l'agente inglese usa il dispositivo per molto più tempo senza avere alcun problema.

A proposito dell'Agente 007, di recente Idris Elba ha chiarito che non sarà il prossimo James Bond. Voi chi vedreste bene in questo iconico ruolo di qui in avanti? Fatecelo sapere nei commenti.