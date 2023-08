007, una star Marvel sarà il prossimo villain? 'So che potrei dare qualcosa

Le indiscrezioni a proposito del prossimo film di 007 sono all’ordine del giorno: a partire da quelli su chi sarà l’interprete della spia britannica , fino a quelli relativi all’attore che si ritroverà a essere il nuovo villain del franchise. A tal proposito un attore dell’MCU si è candidata come cattivo del prossimo film di James Bond.

Mentre alcuni fan sembrano avere le idee chiare a proposito di Greta Gerwig come regista del prossimo 007, dobbiamo riportare la notizia di una celebre star hollywoodiana che sembra essersi fatta avanti per il ruolo di cattivo nella saga.

Si tratta di David Dastmalchian, che ha lavorato in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e in The Suicide Squad del 2021.

Parlando a /Film del suo ultimo lavoro, The Last Voyage of the Demeter, l’attore ha infatti rivelato quanto gli piacerebbe far parte del franchise di James Bond, e a precisa domanda su eventuali colloqui con la Eon per interpretare un cattivo, ha preso la palla al balzo: “Il discorso inizia proprio adesso. Quindi, chiunque stia leggendo questo, lo prenda come un segno. Era destino che leggeste questa frase in questo momento, mentre state pensando al futuro di quello che state facendo con il franchise. Fidatevi di me quando dico che posso dare qualcosa a un nemico di 007, interpretandolo in un modo in cui nessuno ha mai visto in Bond prima d’ora. Penso che nessuno possa spingere Bond ai limiti delle sue capacità come potrei fare io, e mi piacerebbe molto farlo. Ecco la mia proposta. Non vedo l’ora che la leggano. E poi sarò in debito con voi quando o se mai otterrò quel ruolo”.

Un ottimo modo di proporsi quello di Dastmalchian e, in attesa di capire se il messaggio sarà in qualche modo preso in considerazione, vi lasciamo alle parole di Christopher Nolan sulla possibilità di dirigere uno 007.